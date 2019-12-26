Hastanede 'Gebe okulu'

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hamileler için uygulama başlatıldı.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Tüm gebelerin doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak İçin hastanemizde ''Gebe okulu'' çalışmalarımız başlamıştır. Hastenemiz personeli ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Resim Öğretmeni Derya Karakadıoğlu ve öğrencilerinin katılımlarıyla duvarlarımızda gebe okulu çalışmalarımızı başlattık. Oldukça faydalı olacağına inandığımız bu çalışma ile bir çok anne adayımıza destek olacağımıza inanıyoruz'' dedi.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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