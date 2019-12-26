Kocatepe Staj Konsorsiyumu Protokolü imzalandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi eş güdümünde hayata geçirilen ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının paydaş olduğu Kocatepe Staj Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu protokolü Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle imzalandı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (UİM) Müdürü Prof. Dr. İhsan Cemil Demir ile birlikte DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz'ın da aralarında olduğu paydaş temsilcileri katıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Kocatepe Staj Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumunun ilk imzalarını 2018 yılında attıklarını ifade etti.



”Bilim ve iş insanlarının farklı ülkelerdeki uygulamaları görmesi faydalıdır”



Avrupa Birliği projelerinin, kurum ve kuruluşlarda ortak hareket etme kültürünü geliştirdiğini, bu projelere katılan öğrencilerin, bilim insanlarının, iş insanlarının da farklı ülkelerdeki uygulamaları görmesinin faydalı olduğunu söyleyen Serteser, “Bu yönüyle biz de Avrupa Birliği projelerine büyük önem veriyoruz. 2018 yılında başladığımız KOBİ Akademisi projemizin kapanışını birkaç hafta önce yaptık. Geçen yılki imza töreninde ‘kazanmayı ümit ediyoruz’ diye bahsettiğimiz KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projesini kazandık ve sürdürmeye başladık. Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği ‘Sağlık Turizmi Çalışanlarının Kalitelerinin Artırılması Projesi’ ile termal otel çalışanlarına eğitim verdik” diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin çevre ve doğa dostu bir üniversite olduğunu belirten Serteser, “Çevre ve doğa dostu olma konusunda, Afyon Kocatepe Üniversitemizi de kutluyorum. Üniversitemiz, Yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım ile eğitim ve araştırma başlıklarında yapılan GreenMetric değerlendirmesinde dünyadaki 780 üniversite arasında 305’inci, Türkiye’deki üniversiteler arasında da 13’üncü sırada yer almıştır” dedi.



"Staj konsorsiyumu uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunuyor"



AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Kocatepe Staj Yükseköğretim Hareketlilik Programı’nın üniversiteler için çok faydalı olduğunu belirtti.

Üniversitelerin birçok hedefinin olduğunu ve birçok alanda rekabet ettiğini vurgulayan Karakaş, “Bunların en önemlilerinden birisi de uluslararasılaşma sürecidir. Dolayısıyla bu staj konsorsiyumunun ve bu hareketliliğin üniversitelerin uluslararasılaşma süreçlerine ciddi anlamda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Alınan sonuçlara da baktığımızda bunun üniversitelerimiz açısından yürütülmesi, devam ettirilmesi gereken bir başlık olduğu kanaati oluşmuş durumda. Bu anlamda üniversitelerimizin uluslararası ilişkiler biriminde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversitelerin sadece akademisyenlerden oluşan bir kurum olmadığını, öğrencileriyle birlikte üniversitelerin hedeflerinde bütünlük sağlandığını dile getiren Karakaş, şunları söyledi; ”Üniversitelerde ders verme ve eğitim hareketliliğini oluşturmanın ötesinde, öğrencilerimizin öğrenim döneminde kariyerlerini geliştirme süreçlerine katkıda bulunma anlamında, yurtdışında staj imkânı sunan bir hareketlilik olduğu için üniversitenin uluslararasılaşma sürecinin öğrenci boyutunu da tamamlayan bir işlevi olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da önemsiyoruz. Çünkü üniversite sadece akademisyenlerden oluşan bir kurum değil, bu sürece öğrencileriyle birlikte üniversitenin hedeflerine katılım sağlandığı zaman bir bütünlük arz ediyor. Öğrencilerimizi bu anlamda üniversitemizin en önemli parçaları olarak gördüğümüz için ‘ortak’ diyorum. Bu süreçlere katılmanın oldukça değerli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.



"Ticaret odalarının desteği önemli"



Öğrencilerin Avrupa’da staj yapma noktasında bazı zorluklar yaşadığını kaydeden Karakaş,” Öğrencilerin, staj yeri bulma noktasında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sıkıntıları aşma noktasında sanayi ve ticaret odalarımızın önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Çünkü sanayi ve ticaret odasına bağlı şirketlerimizin yurtdışı ortakları var. Bu yurtdışı ortaklarla yapılacak olan görüşmeler, oluşturulacak diyaloglar ile bu staj hareketliliğinin artırılmasında üniversitelerimizin yaşamış olduğu sorunların çözülmesine ciddi düzeyde katkı sunacağı kanaatindeyiz. Ticaret odalarımızın böyle bir işlevi, böyle bir misyonu yerine getireceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bunu biraz daha artırmamız gerekiyor. Uluslararası İlişkiler Birimimiz ya da öğrencilerimizin tek başına gayreti bu hareketliliğin gerçekleştirilmesinde yeterli olmuyor. Ticaret odalarımızın bu desteği üniversitelerimize, öğrencilerimize vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl attığımız imzalardan sonra alınan sonuçlar, bu konsorsiyumun oldukça faydalı olduğunu bize gösteriyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AKÜ Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürü Prof. Dr. İhsan Cemil Demir, Kocatepe Staj Yükseköğretim Hareketliliği hakkında sunum yaptı. Proje başlangıcı hakkında bilgiler aktaran Demir, projenin 201517 yılları arasında gerçekleşen Anadolu Staj Konsorsiyumunun devamı niteliğinde olduğunu söyledi.



“Bütçe verilen 25 konsorsiyum arasındayız”



Demir, “2018 yılında başvuru yapılmış ve 2 yıllığına akredite olunmuştur. 2019 yılı başvuru döneminde de aynı akreditasyon numarası ile devam edilmiştir. 20181TR01KA103050051 proje numarası ile 20182020 döneminde öğrenci ve personel hareketlilikleri için Ulusal Ajans tarafından bütçe verilen 18 konsorsiyum arasında yer almıştır. 20191TR01KA103072943 proje numarası ile 20192021 döneminde öğrenci ve personel hareketlilikleri için Ulusal Ajans tarafından bütçe verilen 25 konsorsiyum arasında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

Demir, konsorsiyumun üniversitelere, personele ve öğrencilere kazanımlarına ilişkin bilgiler verdiği konuşmasında şunları kaydetti; “Güçlü ve kapsamlı, ulusal, uluslararası çalışma ağları kurmak, öğrencilerin mezuniyetlerinden önce kariyer yönetim planlarına katkıda bulunmak ve onları mezuniyet sonrası başarılı olmaları için beceriler geliştirmek yönünde desteklemek, piyasa tarafından ihtiyaç duyulan becerileri yüksek iş gücüne katkıda bulunmak, öğrencilerin küresel dönüşümlere uyum sağlayabilmelerini kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmak, yükseköğretimsanayiiş dünyası iş birliğini artırarak, Avrupa boyutunda desteklemek konsorsiyumun hedefleri arasında yer almaktadır. Üniversitelere sağladıkları katkılar ise AB ile entegrasyon sağlanmakta, ulusaluluslararası çalışma ağları kurmakta, yükseköğretimsanayiiş dünyası işbirliğini desteklemekte, personelin, araştırma ve bilim oluşumuna katkısını artırmakta, personelin, uluslararası tecrübe edinmesine, kendini yenileme ve geliştirme yoluyla kalite arttırılmakta, tanıtım ve uluslararasılaşma, hoşgörü ve kültürler arası diyalog ile Türkiye’nin tanıtımı yer almakta. Konsorsiyumun öğrencilere kattıkları ise öğrencilerin, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunularak vizyon geliştirmelerine, özgüven, güçlü iletişim becerisi, kültürlerarası diyalog ve farklı görüşleri yapıcı şekilde analiz edebilme becerisi kazandıkları gözlemlenmekte, öğrencilerin, mezuniyetten önce iş deneyimi edinerek mezuniyet sonrası iş dünyasına uyum süreçlerini hızlandırmakta, eğitim sonrası iş, mesleki bağlantılar kurabilmekteler, farklı bir sistem görebilme şansı elde etmekteler, yurtdışı deneyimi, değişik kültürleri tanıma ve kendi kültürünü tanıtma fırsatını yakalamaktalar” dedi.



“İmzalar atıldı”



Sunumdan sonra AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser tarafından Kocatepe Staj Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu protokolü imzalandı.

Program çerçevesinde ATSO hizmet binasında uzman personel toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.