Tavşanlı’da ‘En Büyük Haber’ isimli tiyatro oyunu sergilendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Yerli Üretim Milli Güce Biz de Varız Türkiye” projesinin Türkiye Buluşmaları kapsamında Tiyatro Külliyen tarafından Tavşanlı'da “En Büyük Haber” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

DPÜ Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi tarafından başlatılan, Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının proje ortağı olduğu “Yerli Üretim Milli Güce Biz de Varız Türkiye” buluşmalarının Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen ikinci etkinliğinde, Tiyatro Külliyen tarafından “En Büyük Haber” isimli oyun sergilendi.

Yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı Yunus Emer Obut, İsmail Emre Biliciler ve İsmail Volkan Ceylan'ın rol aldığı oyun öncesi, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve DPÜ GESAM Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, katılımcılara hitap ederek projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Salonu dolduran Tavşanlılılar ve üniversite öğrencileri Tiyatro Külliyen'e ve sahneledikleri” En Büyük Haber” oyununa tam not verdi.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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