O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürürlüğe konulan proje kapsamında Din görevlilerine “Temel Aile Bilinci Eğitimi” seminerleri düzenlendi.

Toplumun temel taşı niteliğinde olan ailenin günümüzde kalan olumsuz etkiler karşısında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik başlayan seminere Pazarlar ilçesinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Pazarlar İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu Dersliğinde Din Görevlilerine Yönelik Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu yönergeye yönelik ''Temel Aile Bilinci Eğitim Projesi Semineri'' düzenlendi.

Seminerde ''Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz'' projesine değinen Müftü Hasankahyaoğlu, “Camilerimizde gerçekleştirilen ihtiyaç odaklı hizmet çeşitliliğini artırarak devamlılığını sağlama anlamında gereken özveri ve çalışmaların sürekliliği için emeği geçen din görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ederim. Eğitim ara tatilinde camiyle bütünleşme ve sevdirme cemaat alışkanlığını kazandırma noktasında gereken hassasiyet noktasında çalışmaların devamlılığının sağlanması için gereken özveri devam edecektir” dedi.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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