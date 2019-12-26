Emet'te kaçak içki ve sigara operasyonu

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde yapılan aramada kaçak içki ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ilçe merkezinde bir adreste kaçak içki ve sigara olduğu bilgisine ulaştı. Gece yarısı yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplamda 11 adet içki ve 206 paket sigara ele geçirildi. Yapılan operasyon anında evde bulunan İ.K., M. K., ve İ. A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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