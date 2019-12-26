Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayisi yakınlarında akşam saat 22.00 sıralarında durdurulan bir otomobilde bulunan 3 kişi üzerinde yapılan kaba aramada, M.A.'nın üzerinden kağıda sarılı uyuşturucu olduğu değerlendirilen 3 gram madde ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.