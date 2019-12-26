Jandarma'dan ilaç operasyonu

Küthaya'nın Tavşanlı ilçesinde, yasal olamayan yollardan satılan ilaç ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesinde İ.S.'ye ait bir eve yapılan aramada çok sayıda yasal olmayan yollardan satıldığı tespit edilen psikiyatri ve uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İ.S. gözaltına alınarak, adli tahkikat başlatıldı.

KÜTAHYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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