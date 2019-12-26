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Başkan Alim Işık: "9 ayda 30 projeyi hayata geçirdik"

İHA

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, 9 ayda 30 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Alim Işık: "9 ayda 30 projeyi hayata geçirdik"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, 9 ayda 30 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
Başkan Işık, göreve geldiği andan itibaren Kütahya için çalışmaya başladıklarını ve seçim döneminde söz verdiği 130 projeden yaklaşık 30’unu 9 ay gibi bir süre içinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Işık, “Kütahya’da büyük sorun olarak görülen üç konu vardı. 1453 konutları bunlardan birisiydi. Şimdi kentsel dönüşüm kapsamında Vefa ve diğer mahallelerimizin sakinleri ile yaptığımız toplantılarla vatandaşlarımız yapılan kura çekilişleri ile 1453 konutlarında ev sahibi oldular, bundan sonra da bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Diğer bir konu belediyemizin yaklaşık 630 milyon liralık borcuydu. Biz bu borcu da aylık yaklaşık 20 milyon lira olmak üzere ödemeye başladık. Bu konudaki sıkıntıyı da çözüyoruz. Bir diğer konu ise Belediye Kütahyaspor’umuz konusuydu. Biz Temmuz ayında kulübü devraldığımız bir formamız veya bir topumuz dahi yoktu. Şimdi kulübümüz kendi kategorisinde namağlup 4 takımdan birisi durumunda. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ve Belediye Kütahyaspor’umuzu 5 yılın sonunda 1’inci lige çıkaracağız" diye konuştu.

"Şehrimizin merkez nüfusu artık 250 bin üzerine çıkacak"

Öğrencilerin ikametini Kütahya'ya taşımaları hususunda başlattıkları çalışmaları da anlatan Başkan Işık, "Yaptığımız diğer bir çalışmamız ise kentimizin nüfusunu gençleştirmek adına ikamet kart projemiz. Bu proje ile üniversite öğrencilerimizin ikametlerini Kütahya’ya aldırarak buna katkı sunmalarını sağlıyoruz. Şehrimizin merkez nüfusu artık 250 bin üzerine çıkacak. Ve 100 bin ile 250 bin nüfuslu belediyeler kategorisinden çıkıp 250 bin ile 500 bin nüfuslu belediyeler statüsüne kavuşacak. Bunun siyasi ve ekonomik getirileri var. Devletten aldığımız paylarımızda buna göre düzenlenecek. Belediye meclis sayımız şu anda 32 o zaman 37’ye çıkacak belki il nüfusumuzun tamamı artışa uğradığı için önümüzdeki ilk genel seçimlerde milletvekilinin 6 olmasına katkı sunacak. Bizim için en önemli olanı da genç nüfus burada sayıldığı için 2019 yılı sonu TÜİK değerlendirmelerinde artık Kütahya bölgenin en yaşlı illerinden çıkıp yaşı normalleşecek gençleşecek. O zaman yatırımcı gelecek, o zaman yatırımcılar için cazip iller arasına girecek. Bunun için bu projeyi çok önemsiyoruz. Esnafımız camına işyerimizde Kütahya Belediyesi İkamet Kart indirimi uygulanmaktadır. Tabelasını astığında sizlerin kabul ettiği ve daha önce de zikrettiğiniz yüzde 10 indirimli fiyat ödemesini yapacak ve çıkacak hiç kimseyi zorlamıyoruz. Biz sizlere oda başkanları olarak örneklerini vereceğiz. Öğrencimiz bunu gördüğünde içeriye girdiğinde çıkarken yüzde 10 indirimli hesabını ödeyecek ve çıkacak" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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