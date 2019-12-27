Altıntaş'ta giyim kursu aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tafından açılan giyim kursunu Kaymakam Musatafa Sait Arcaklıoğlu ziyaret etti.

İlçe ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak kurslara önem verdiklerini belirten Kaymakam Abbasoğlu, ''Giyim kursumuzdaki kursiyerlerimiz oldukça istekli ve başarılı. Kendileri ile yaptığımız görüşmede, verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ve burada öğrendikleriyle kendi evlerinde üreterek, aile ve dolayısıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirttiler. Bu çalışmalarda emeği olan Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve personeline teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

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