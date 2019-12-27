Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya için belirledikleri hedeflerden ilkinin Kütahya'da göçü durdurmak, ikincisinin ise yaşlı nüfusu normalleştirmek olduğunu ifade etti.

İkamet Kart projesinden söz eden Başkan Işık, "Kütahya için belirlediğimiz hedeflerden ikisi, Kütahya'da göçü durdurmak ve Kütahya'nın yaşlı nüfusunun normalleştirmek. İkamet kart bu iki hedefimizi de kapsayan bir proje. Kütahya, bulunduğu konuma rağmen son 20 yılda gençlerini farklı illere göçle kaybeden şehir olmaktan kurtulamadı" dedi.



"Öğrencilerimizi ikamet kart sahibi olmaya davet ediyorum"



Işık, projenin ortaya çıkışı ile ilgili, "Bizler gençlerimize iş olanağı sunmakta sorun yaşıyoruz. Çünkü bir yatırımcı tüm koşullar uygun olsa bile, bir bölgede genç nüfusun olmadığını görünce yatırımını farklı şehirlere kaydırıyor. Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 47 bin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde de 3 bin olmak üzere yaklaşık 50 bin öğrencimiz var. Bunların yüzde 97'si Kütahya dışından gelmişler" diye konuştu.

Başkan Işık, "Ben öğrencilerimize çağrıdan bulunmak istiyorum. Gelin kayıtlarınızı Kütahya'ya taşıyın. Gerçek nüfusumuz ile resmi kayıtları yaklaştıralım. Biz de genel bütçeden alacağımız payın artmasıyla elde edeceğimiz geliri sizlerle paylaşalım. Bu projeye esnaflarımız da katılacaklarını taahhüt ettiler. Yakında İkamet Kart sahipleri esnaflarımızdan yapacağı alışverişlerde de indirim kazanacak. Bunun ayrıntılarını da 2020 yılında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemdeki projelerin gerçekleşmesi sürecinde iki üniversitenin akademisyenlerinden de destek isteyeceklerini ifade eden Başkan Işık, "Kanal Kütahya, Kent Meydanı, Vazo Kule ve Marka Kent Kütahya projeleri olgunlaştığında önce paydaşlarımızla, sonra da halkımızla bu projeleri paylaşarak hayata geçireceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de bu anlamda en büyük paydaşlarımızdan birisi"şeklinde konuştu.



"Öğrenci toplulukları olumsuzluk olduğunda bize ulaşsınlar"



Işık, Kütahya Belediyesi'nin DPÜ Öğrenci Topluluklarından beklentisinin ne olduğu sorusuna "Öğrenci topluluklarımızın Üniversitemizin yönetimine olduğu gibi başta belediyemiz olmak üzere kent yönetimimize de katkıları var. Geçen hafta öğrenci topluluklarımızın başkanları ile buluştuk. Taleplerini dinledik ve bunların yüzde 85'inin ulaşım sorunu olduğunu gördük. Bunları çözeceğiz. Alternatif modelleri üzerinde çalışıyoruz. Öğrenci topluluklarımızdan isteğimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında hemen ilgili kamu kurumu ile paylaşsınlar. Eğer belediyemizle ilgili bir olumsuzluk varsa hemen ilgili birime ulaşsınlar. Baktılar ki çözüm bulamıyorlar, doğrudan belediye başkanına bu talebi iletebilirler" şeklinde yanıt verdi.



"Öğrenciler isteyecek yıldızlar Kütahya’ya gelecek"



Öğrenci topluluklarıyla toplantılarına devam edeceklerini kaydeden Işık, "Onlardan gelen her türlü talebe ve önerilere yanıt vereceğiz. Belediyemiz olanaklarında ya da paydaşlarımızla birlikte ne yapabileceksek, bunlar hayata geçecek. Önümüzdeki yıl yapacağımız anket çalışmasıyla istedikleri yıldız sanatçıları Kütahya'ya davet edip öğrencilerimizle buluşturacağız" dedi.

Işık, öğrencilerimizin sıkça taleplerini ilettiği konulardan ulaşımla ilgili sorunları da Akıllı Kent Kütahya projesiyle çözeceklerini ifade ederek "Bu projeyle ilgili pek çok bileşen var ancak bir örnek vereyim. Akıllı durak sistemine geçeceğiz. Otobüslerimiz bir merkezden izlenebilir duruma gelecek. Her otobüsün durağa geliş saati belli olacak. Eğer bir gecikme olursa bunun uyasını ya da yaptırımını da uygulayacağız" dedi.

KÜTAHYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

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