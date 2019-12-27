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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya’da İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

İHA

Kütahya'da Genç Nida Hafızlık Yarışması, Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Sada Kur'anı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.

Kütahya’da İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kütahya’da Genç Nida Hafızlık Yarışması, Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Sada Kur'anı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arası
20192020 EğitimÖğretim Yılı Genç Nida Hafızlık Yarışması, Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Programa Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kız öğrenciler kategorisinde Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Ayfer Uygun'un başkanlığını yaptığı Seçici Kurulda Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Merve Atabay, Aslanapa Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Zeynep Ertuğrul, Altıntaş Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Merve Gül ile Kütahya Kız Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Meral Özkanat görev yaptı.
Erkek öğrenciler kategorisinde ise, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca'nın başkanlığını yaptığı Seçici Kurulda Kütahya Merkez Vaizi Yahya Özen, Akşemsettin Kız Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Şerafettin Yaman, Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Ahmet Muhammed Altun ile Ulucamii İmamHatibi Mehmet Ali Sarı görev yaptı.
5 farklı kategorideki yarışmalara 15 kız 24 erkek toplam 39 öğrenci katıldı. Yarışmalar sonunda Genç Nida Hafızlık Yarışmasında Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nesibe Karaman birinci, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şeyma Kalender ikinci ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Akıncı üçüncü oldu.
Genç Nida Kur'anı Kerîm'i Güzel Okuma yarışmasında Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yağmur Alak birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Akkuş ikinci ve Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Betül Türkan üçüncü oldu.
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Uysal birinci, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Kaylı ikinci ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selim Erten üçüncü oldu.
Genç Sadâ Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahim Karazeybek birinci, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Numan Birsen ikinci, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Eren Gamsız üçüncü oldu.
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tevfik Enes Küle birinci, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Türkdönmez ikinci ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Saygın üçüncü oldu.
Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini Vali Ömer Toraman verirken, ikinci olanlar ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, üçüncü olanlar da ödüllerini İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar verdi.
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması birincisi olan öğrenci 22 Mart 2020 tarihinde Muğla'da yapılacak bölge yarışmasında; Genç Sada Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması birincisi olan öğrenci 14 Mart 2020 tarihinde Uşak'ta yapılacak bölge yarışmasında; Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması birincisi olan öğrenci 21 Mart 2020 tarihinde Kütahya'da yapılacak bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.

KÜTAHYA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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