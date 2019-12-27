Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor

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Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin tarihi sürecini anlatan belgeselin hazırlanmasına ilişkin protokol törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın katıldı.

Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın kaynak değerlerinden olan anıt ve şehitliklerin tanınırlığını artırmak; 30 Ağustos’ta Kütahya’da kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’ni gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak amacıyla hazırlanacak belgeselde Dumlupınar, Altıntaş ve Kocatepe bölümlerine yer verilecek.

KÜTAHYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

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