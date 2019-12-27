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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, TavşanlıBursa karayolu 23. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinden Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan Sebahattin Kandemir yönetimindeki 17 YR 875 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole gitti.
Kazada, sürücü Sebahattin Kandemir ve aynı araçta bulunan Fikret Aksaç, Mehmet Kandemir, Sevim Kandemir yaralandılar.
Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA

27 Aralık 2019 Cuma

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