Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde DomaniçTavşanlı yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara´ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi´ne götürüldü.



KÜTAHYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:42

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