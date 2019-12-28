Rektör Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya eşlik etti.

Üniversite heyeti Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yasin Demirci tarafından karşılandı. Yasin Demirci ile yapılan görüşmede Tavşanlı Sanayi Sitesi'nde yer alan eğitim bloğunun kullanımının bir protokol ile Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun kullanımına devredilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Demirci, Rektör ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KÜTAHYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.