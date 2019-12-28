Kütahya’da şiir dinletisi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Dinletisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Zeybek tarafından koordine edilen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Dinletisi programında 15 farklı liseden 15 farklı öğrenci 15 Mehmet Akif şiiri okudu.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müdür Başyiğit, günün anısına dinletide görev alan öğrencilere hediye verdi.

KÜTAHYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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