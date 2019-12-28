İlkokul öğrencilerinden Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy konulu resim yarışması düzenleyip yaptıkları resimler için sergi açtı.

Şaphane İlkokulu'nda Mehmet Akif Ersoy konulu düzenlenen resim yarışmasında, birinci İbrahim Efe Yavuz, ikinci Arda Tandoğan, üçüncü Emir Şahin isimli öğrenciler oldu.

Okul panosunu'da haftanın önemine göre resimlerle dolduran öğrenciler, daha sonra yaptıkları resmlerin tamamını okul koridorunda sergilediler.

Serginin açılışını yapan okul iarecileri, yaptıkları açıklamada, ''Öğrencilerimiz içinden geldiği şekilde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatan resimler yaptılar. Oldukça başarılı çalışmalar ortaya çıktı. Daha sonra bize, okul koridorunda sergi açmak istediklerini söylediler. Okul idaresi olarak bu talebi geri çevirmedik ve istedikleri sergiyi hep birlikte açtık. Onların Mehmet Akif Ersoy sevgisi bizleri oldukça memnun etti'' dediler.

Sergi açılışından sonra hafta boyunca şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili film izlendi.

KÜTAHYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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