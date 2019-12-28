Gediz’de market hırsızları yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kapısını açtıkları marketten sigara ve para çalan 2 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Saygılar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, marketin önüne gelen 2 kişi ellerinde bulunan malzemeyle açtıkları market kapısından markete girerek sigara ve kasada bulunan paraları çaldı. Sabah işyerine gelen market sahibi G.Y. durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği görüntüleri değerlendirerek Gediz’de ikamet eden Ş.Ç. isimli şahsın yanına Ordu ilinden 34 gün önce güvenlik kamera kayıtlarındaki şahsa benzer bir şahsın geldiğini belirledi. Bu bilgi ışığında çalışmalarına başlayan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G. ve Ş.Ç. isimli şahısları çaldıkları malzeme suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

KÜTAHYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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