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Kütahya AFAD’tan ortaokul öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul’ eğitimi

İHA

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Merkez Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerine "Afete Hazır Türkiye" Projesi kapsamında "Afete Hazır Okul" eğitimi verildi.

Kütahya AFAD’tan ortaokul öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul’ eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Merkez Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerine “Afete Hazır Türkiye” Projesi kapsamında “Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.
Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

KÜTAHYA

28 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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