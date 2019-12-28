Kütahya'da 'Tırtıl' mücadelesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı zararlısının Domaniç ormanlarına sirayet etme riskine karşılık mücadele çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ormanları gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak ve ormanların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin,” Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü bitişiğinde bulunan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü kayın ormanlarında ortaya çıkan, kayın ağaçlarının yapraklarını yiyerek zarar oluşturan ve yayılma eğilimi gösteren Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı (Calliteara Pudibunda) zararlısının Domaniç ormanlarına sirayet etme riskine karşılık mücadele çalışmalarına başlanmıştır. 2019 yılında Bölge Müdürlüğümüzün sınırlarında bulunan kayın ormanlarında zararı görülmese de önümüzdeki yıllarda böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Kocayayla Orman Deposunda zararlının parazitoitlerini (yırtıcılarını) üretmek için mücadele laboratuvarı kuruldu” dedi.

Bölge Müdürü Keskin, olası bir riske karşı; Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve ormanlarda kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapılmadığını, biyolojik mücadele ile çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Keskin;” Ormanlarımızın sağlığını etkileyen faktörlerin başında önemli bir yer tutan böceklerle ormanlarımıza zarar vermeden mücadele ediyoruz. Kayın ağaçlarının yaprakları ile beslenen Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı ormanlarımızda potansiyel bir tehdit olmadan çalışmalara başladık. Domaniç’te kurulan laboratuvarımızda pupa dönemine geçmiş olan zararlılar ilkbahar dönemine kadar belli ısı ve nem ortamında özel kutular içerisine saklanacak ve yırtıcıları çoğaltılıp doğaya salınmak suretiyle biyolojik mücadele çalışması yapılacaktır” şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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