Ceyda Çetin Erenler: "Türkiye, 2020 yılında da aynı kararlılıkta yoluna devam edecek"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "2023 hedeflerimize 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doğru yürüyüşümüz, 2020 yılında da aynı kararlılıkla devam edecek ve inşallah istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecimiz daha da artarak muhteşem başarılarla süslenecektir" dedi.

2019 yılında bir çok başarılara imza attıklarını ifade eden Erenler, "Ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından çok önemli olduğu gibi bulunduğumuz coğrafyayı ve dünyayı da derinden etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, aziz milletimizle birlikte Türkiyemiz’e dair yeni ümit ve heyecanlarla 2020 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini, Rabbim’den niyaz ediyorum. dedi. 2019 yılı da önceki yıllarda olduğu gibi Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti Hükümetleri olarak masada ve sahada kazandığımız başarılarla taçlanan ve tüm dünyaya Türkiyemiz’in gücünü kabul ettirdiğimiz bir yıl oldu. Ülkemizde ve sınırlarımızda huzur ve güven ortamının sağlanması adına önemli adımlar attık. Barış Pınarı Harekâtıyla asla teröre geçit vermeyeceğimizi herkese kabul ettirdik. Ekonomi alanındaki etkili ve yerinde girişimlerimizle, ne dolardan, eurodan umut bekleyenleri, ne de faizlerin yükselmesinden medet umanları sevindirdik. Ekonomik açıdan büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürürken ihracatta rekor üzerine rekor kırdık. Sadece kendi milleti için değil tüm mazlumlar için mücadele veren büyük, güçlü Türkiye gerçeğini yedi düvele kabul ettirdik" diye konuştu.



"Kütahyamız da gerçekleştirilen icraatlardan misliyle istifade etmektedir"



Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerdiğini kaydeden Ceyda Çetin Erenler, "Artık sözümüzü başarılarımızla söylüyoruz. İHA’larımız, SİHA’larımız, ANKA’mız, TİHA’mız, Altay Tankımız. Milli Muharip Savaş Uçağımız, ATAK ve GÖKBEY Helikopterlerimiz, HürkuşC Uçağımız, Denizaltılarımız, yerli ve milli Otomobilimiz TOGG ile milletimizin 'neden biz yapamıyoruz' diye yıllardır içten içe üzüldüğü hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis Sismik Arama gemilerimizle her türlü engellemelere rağmen Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sonuna kadar sahip çıkıyor, göklerde de milli menfaatlerimizi koruyacak çalışmalarımızı Uzay Ajansımızla sürdürüyoruz. Ülkemizin şahlanışı devam ederken tüm illerimiz gibi Kütahyamız da gerçekleştirilen icraatlardan misliyle istifade etmektedir. Kütahyamız’ın kalkınması, kıymetli hemşehrilerimizin en iyi hizmetleri alması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Devam eden projelerin tamamlanması yeni projelerin ilimize kazandırılması noktasında girişimlerimiz de hızla devam etmektedir. İnşallah çok güzel neticeler alacağız.2002’de AK Parti iktidarlarımız ile birlikte başlayan eğitimden, sağlığa, ekonomiden, ulaşıma, savunmadan, sanayiye, enerjiye uzanan büyük atılım ve yatırımlar, 2023 hedeflerimize 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doğru yürüyüşümüz, 2020 yılında da aynı kararlılıkla devam edecek ve inşallah istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecimiz daha da artarak muhteşem başarılarla süslenecektir. 2020 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk, bereket getirmesini temenni ediyor, Kütahyalı hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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