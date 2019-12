Çavdarhisarspor şampiyon

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Çavdarhisarspor, 8 hafta süren galibiyet serisini devam ettirerek Şampiyonluğunu ilan etti.

Son maçını Altıntaş Belediyespor ile yapan takım karşılaşmayı 21'lik skorla kazandı. Çavdarhisarspor' a gönül veren yüzlerce kişi takımlarını ilçe girişinde coşkuyla karşıladı şampiyonluk konvoyu oluşturuldu.

Çavdarhisar Kulübü Başkanı Halil Günay, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar Spor Çavdarhisar’ın önemli bir değeridir. Bizler bu değer için bugüne kadar elimizden ne geliyorsa yaptık. Bizi yalnız bırakmayan İlçe halkımızın desteği gücümüze güç kattı. Bizim bu mücadelemizde Belediyemiz, Kaymakamlığımız hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Başta Sayın Kaymakamımız Miraç Akbulut ve Belediye Başkanımız Sayın Halil Başer’e çok teşekkür ediyorum. Bazen kazandık bazen kaybettik ama şampiyon olduk. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şampiyon takıma ilçe meydanında hitap eden Belediye Başkanı Halil Başer, ‘’Değerli arkadaşlarım, bugün bizlere bu gururu yaşatan bütün futbolcularımıza bu galibiyetin yaşanmasında emeği geçen kulüp yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sürekli takımımızı destekleyen hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde Playoff maçları var. Biz Çavdarhisar Belediyesi olarak her zaman takımımızın yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Her türlü desteği takımımıza vermeye hazırız. Playoff maçlarında da takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Tekrar bu şampiyonlukta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yaptığı açıklamda, ‘’Bizlere bu gururu yaşatan futbolcularımıza, kulüp yönetimimize taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman takımızın yanında olduk, bundan sonrada takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

