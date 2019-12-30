Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları

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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi'nin 20192020 yılı karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Musa Yılmaz, il genelinde 19 ekip ile 20 adet greyder, 5 adet kar kamyonu, 6 adet yükleyici, 2 adet Beko Loder, 16 adet servis aracı ve 70 personelle karla mücadele hizmeti verdiklerini söyledi.

Yılmaz, “Ayrıca 12 ilçemizde 21 adet Beko Loder, 6 adet servis aracı ve 47 adet personelle, il genelinde ise toplamda 54 adet makine, 22 adet servis aracı ve 117 adet personel ile kar mücadele hizmeti verilmektedir” dedi.

KÜTAHYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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