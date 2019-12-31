Dumlupınar'da karla mücadale

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılma çalışmalarını sürdüren Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdare ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''ilçemize bağlı köy yollarında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Şuan kapalı köy yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Köy yollarının ilçe merkezi ile güvenli bir şekilde bağlantısını sağlamak için büyük bir gayretle çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

KÜTAHYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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