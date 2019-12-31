Öğrencilere göz tarama testi yapıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Ortaokul öğrencilerinin, Özel Eğitim Öğretmeni Selda Çelik tarafından "Snellen göz tarama testi" uygulamasından geçirildiği bildirildi.

Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada, ''Öğrenim görevinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli koşullardan bir tanesi de iyi görmektir. Görme eylemindeki herhangi bir aksaklık öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engelleyebilir. Bu sebeple Özel Eğitim Öğretmenlerimizden Selda Çelik tarafından öğrencilerimize 'Snellen göz tarama testi' (Görme keskinliği ölçümü) uygulanmıştır. Görme kusuru olduğu tespit edilen öğrencilerin velileri bilgilendirilerek göz doktoruna yönlendirilmiştir'' dedi.

KÜTAHYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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