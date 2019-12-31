Vali Ömer Toraman: "Yeni yılda daha çok çalışacağız"

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Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Geçmişin muhasebesini yapıp, elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle ilimizin ve ülkemizin geleceğine daha güvenle bakabilmesi için 2020 yılında da gayret göstereceğiz" dedi.

KÜTAHYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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