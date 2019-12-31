Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı Zehirlenmelerine karşı alınacak önlemleri anlattılar, çocuklara hediye verip soba üzerinde pişirilen kestaneleri de birlikte yediler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri vatandaşı evlerinde ziyaret uyardı.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, kış mevsiminin etkili olduğu şu günlerde artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla sobalı evlere ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda Tavşanlı Dağçeşme Mahallesinde sobalı ev sahiplerinin evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve mıntıkadan sorumlu polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler konusunda sobaların nasıl yakılacağı ve zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ile ilgili bilgi verdi. Özel, ayrıca vatandaşın sağlık açısından da kaçak kömür kullanmamaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri yanlarında götürdükleri hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Ayrıca yanlarında getirdikleri kestanelerden de soba üzerinde pişirmeleri için ailelere verdiler.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyet birimlerinin göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, "Soba zehirlenmelerine karşı Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve Emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz" diyerek teşekkür etti.

Ziyaretlerde Dağçeşme Mahallesi Muhtarı Bayram Arslan da polis ekiplerine eşlik etti.

KÜTAHYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:43

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