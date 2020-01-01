Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü "Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim" sloganıyla vatandaşlara 2 bin 20 adet badem, ceviz ve sedir fidanı dağıttı.

Yeni bir yıla girerken yılbaşı ağacı temini maksadıyla ağaç kesilmesini önlemek ve ülke genelinde fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Ağaç Kesme Fidan Dik” sloganıyla ülke genelinde başlatılan ücretsiz fidan dağıtımları Kütahya’da da gerçekleştirildi.

Sevgi Yolu ve Sera Alışveriş Merkezinde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde Kütahya’da yaşayan vatandaşlara belki yeni yılda sevdiklerine armağan etmek isteyebilecekleri ya da kendileri dikebilecekleri 2 bin 20 fidan dağıtıldı.

2020 yılına yeni umutlarla girdiklerini belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; “ Yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarı için dileklerimize Orman Bölge Müdürlüğü olarak bir de armağan kattık. Vatandaşlarımıza birer fidan verelim, fidanlarımızı diksinler ve yeni bir yıla bu güzellikle girsinler istedik. 'Ağaç Kesme Fidan Dik' Kampanyamız çerçevesinde tüm illerde olduğu gibi Kütahya’mızda da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza fidanlarımızı dağıttık. İlgi için herkese teşekkür ediyor, yeni yılınızı şimdiden kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtılan badem, ceviz ve sedir fidanları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

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