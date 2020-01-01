TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya’da Orman Mühendisleri ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya’da Orman Mühendisleri ile buluştu

İHA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya’da Orman Mühendisleri ile buluştu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Kızılkaya, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Mühendisleri Odası Bursa Yönetim Kurulu üyesi İsa Kolay, Orman Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Cihan Köse’de, Bölge Müdür Yardımcıları, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri, odaya kayıtlı Mühendisler ve Danışman Mühendislerin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ziyaretlerinden dolayı Başkan Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz konuşmasında; Meslektaşlarının sorunlarına çözümler bulmak ve çalışanların dertlerini gidermek için kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.
Toplantıda; Tüm Orman Mühendislerinin görüşlerinin alındığı ve yapılan tespitlerin ayrıntılarıyla görüşüldüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kalan domuzlar mahalleye indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuzlar mahalleye indi
Başkan Biçer’den yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den yılbaşı denetimi
DPÜ futbol takımı BAL yolunda
YEREL HABERLER DPÜ futbol takımı BAL yolunda
Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet ...
Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi
YEREL HABERLER Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi
Başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere ödül
Kaymakam ve belediye başkanı şehitlikte kar temizliği yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı şehitlikte kar temizliği ...
Jandarma ve polis kontrol noktalarını denetledi, nöbetçi Hastane personelinin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis kontrol noktalarını denetledi, ...
Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler
YEREL HABERLER Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ...
Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet ...
Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı Zehirlenmelerine karşı alınacak önlemleri anlattılar, çocuklara hediye verip soba üzerinde pişirilen kestaneleri de birlikte yediler
YEREL HABERLER Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı ...
Emet CHP'de Başkan İnci güven tazeledi
YEREL HABERLER Emet CHP'de Başkan İnci güven tazeledi
AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de toplandı
YEREL HABERLER AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları Gediz'de ...
Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere ...
Vali Ömer Toraman: "Yeni yılda daha çok çalışacağız"
YEREL HABERLER Vali Ömer Toraman: "Yeni yılda daha çok çalışacağız"
Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu
YEREL HABERLER Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği ...
Geleceğin bilim adamlarından 'İnsansız tank' projesi Tank, yapay zekâ ile görüntü işlemeli, uzaktan kumandalı, lazer ateşleyiciye sahip Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine danışmanlık yapan DPÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Güntürkün; "Amacımız, gelişmekte olan ülkemizin askeri alandaki çalışmalarına katkıda bulunmak"
YEREL HABERLER Geleceğin bilim adamlarından 'İnsansız tank' ...
Simav'dan Başkan Ceyhun’a 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Simav'dan Başkan Ceyhun’a 'Hayırlı olsun' ziyareti
Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ...
Kütahyalı özel öğrenciler, İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nden iki altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Kütahyalı özel öğrenciler, İstanbul Mutfak Günleri ...
Köy okulunda kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Köy okulunda kitap okuma etkinliği
Kütahya’da 2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da 2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme ...
Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi
YEREL HABERLER Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi
Öğrencilere göz tarama testi yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere göz tarama testi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X