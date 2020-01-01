Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Kütahya’da boşanmış olduğu eski eşini silahla tehdit ve darp ettiği iddia edilen M.A. isimli şahıstan 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca çıktı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesinde aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri olayın geçtiği evdeki bayanla görüştü. Bayan eşi M.A.’dan boşanmış olmasına rağmen yeni yıla kızı ile beraber girmek isteğiyle evine geldiğini ve çıkan tartışma sonucu kendisini darp edildiğini, ayrıca silahla tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Ekipleri gözaltına aldıkları M.A isimli kişiden ruhsatsız 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. M.A. soruşturma kapsamında Asayiş Şube götürüldü.

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