Germiyan Beyi Babuk Bey'in vasiyeti yerine getiriliyor Babuk Bey ruhuna bağışlamak üzere her 15 günde 1, ayda 2 olmak üzere 2 hatim indirilerek

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Emet Müftülüğü ile işbirliğine giderek yeni yılın ilk günü itibarı ile Germiyan Beyi Babuk Bey'in vasiyetnamesini yerine getirmeye başladı.



Vakıf toprağı olan Emet ilçesinde Babuk Bey vasiyeti gereği bugün öğle namazı öncesi 5 hafız tarafından Kur’anı Kerim okunmaya başlarken, Babuk Bey ruhuna bağışlamak üzere her 15 günde 1, ayda 2 olmak üzere 2 hatim indirilerek vasiyet yerine getirilecek. Öğle namazı öncesi Merkez Babuk Bey Camii'nde 5 hafız Kur’an okudu. Namaz öncesi cemaate hitap eden Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Emet Belediyesinin destekleri ile Babuk Bey vasiyetnamesindeki maddi manevi şartların bugün itibarı ile yerine getirilmeye başlandığını ifade ederek şunları söyledi:



“Emet ilçesi memleket olarak bir vakıf memleketi. Vakıf şehrinin evlatlarıyız. Germiyan Beyi Babuk Bey vasiyetnamesinde de yazarak bu bölgeyi her şeyi ile vakfetmiştir. Babuk Bey bulunduğumuz bu camiyi ve geniş bir araziyi vakfederken vasiyetinde diyor ki, bana 15 günde bir hatim indirilsin. Allah razı olsun Belediye Başkanımızın duyarlılığı ile bizlere gelerek bu vasiyetin yerine getirilmesi ve gerekli desteğin belediye tarafından karşılanacağını ifade ettiler. Bizlerde Sayın Başkanımızdan aldığımız bu güçle miladi ilk gün olması sebebiyle bugün vasiyet şartlarını yerine getirmeye başladık. Hafızlarımız öğle namazı ve ikindi namazı öncesi Kur’an okuyarak her 15 günde bir hatim indirilecek. 15 günde bir hatim duamız yapılarak Babuk Bey'in aziz ruhuna bağışlayarak vasiyeti yerine getireceğiz."



İslam dini ve devlet geleneği olarak her şeyden önce önem verilen devlet malı, yetim malı ve vakıf malına sahip çıkıp gözetmenin dini bir görev olduğunu ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''2020 yılının ilk günü merkez ve köyleri ile birlikte vakıf toprakları olan ilçemizde Babuk Bey'in vasiyetini Alah'ın izniyle yerine getirmeye başladık. 13001400'lü yıllarda bölgemizde yaşayan ve yaşadığımız bölgeyi vakfeden Babuk Beyi'n vasiyetini yerine getirmek için yola çıktık. Dinimizce ve devlet geleneğimizce önemli 3 inanç vardır. Bunlardan biri beytül mal devlet malı, ikincisi yetim malı, üçüncüsü de vakıf malını gözetip sahip çıkmaktır. Emet’imizin topakları da vakıf toprağı olarak üzerimizde olan vasiyeti maddi ve manevi borç olarak görüyoruz. Biz görev süremizce vasiyeti yerine getirmeye devam edeceğiz. Temennimiz bizlerden sonra göreve gelecek başkanlarımızın da devam ettirmesi yönündedir.İnşallah devam ettirilerek ilelebet vasiyetin gerekleri topraklarımızda yerine getirilir. Bu işin devamını sağlayacak olan İlçe Müftülüğümüz ve hafızlarımızdır. İlçemizdeki hafızlık kurslarımıza da destek vermeye devam ederken, yetişecek hafızlarımızla vasiyetin yerine getirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah vakıf şartlarını yerine getirerek bundan sonra başlayacak memleketimiz adına işlerden yüce Allah'ın izniyle kolaylıklar sağlaması için dualar edeceğiz. Vasiyetin yerine getirilmesinde katkılarından dolayı, başta bizlere olumlu telkinlerde bulunan değerli büyüklerimize ve hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı İlçe Müftülüğümüz, müftülük personelimiz ve hafızlarımıza şükranlarımızı sunuyor, Allah razı olsun diyoruz “ seklide konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.