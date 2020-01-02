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YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) hafta sonu Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ikisi Türk vatandaşı 81 kişi için Kur'anı Kerim okundu.

DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) hafta sonu Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ikisi Türk vatandaşı 81 kişi için Kur'anı Kerim okundu.
Yabancı Diller Yüksekokulunun Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ile Genel Sekreter Yardımcıları Bayram Adıgüzel ve Miktat Bektaş, üniversitenin akademik ve idari personelleriyle Üniversitenin başta Somali vatandaşı olmak üzere öğrenciler katıldı.
Kur’anı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “Somali’de yaşanan bu terör saldırısını lanetliyoruz ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Rabbim vefat edenlere, şehitlere rahmet eylesin, taksiratlarını affetsin. Onlar bu milletin, İslam coğrafyasının iyiye gitmesinde bedel ödeyen insanlar olacak ve hiç kimse bu milletin ileri gidişine engel olamayacak” dedi.

“Hakikat mutlaka üstündür ve üstün gelecektir”

İslam dünyasında yaşanan sorunların kaynağının ‘ insi şeytanlar (insan görünümlü şeytanlar)’ olduğunu söyleyen Rektör Uysal, “Şer odakları, küresel güçler hepinizin malumu. Neden böyle saldırıyorlar? Çünkü biliyorlar ki Müslümanların hakikat noktasında önünde duracak bir engel yok. Kur’an Allah’ın kelamı, İslamiyet Allah’ın dini. İnsan fıtratına, hakikate, ilme, vicdana uygun. İlmen karşı duracakları bir şey yok. Bu şekilde sinsice karşımıza çıkıyorlar. Terörle, kargaşayla İslam dünyasını böleceklerini, parçalayacaklarını ve böylece amaçlarına muvaffak olacaklarını zannediyorlar. Halbuki şunu unutuyorlar: “Hakikat mutlaka üstündür ve üstün gelecektir” şeklinde konuştu.

“Bu dünya imtihan dünyası”

“Bu dünya imtihan dünyası diyen Uysal, “Allah’ın sonsuz kahrı da sonsuz merhameti de var. İşte o sonsuz kahır ve sonsuz merhamete de layık olacak insanlar, rollerini seçip oynuyor ve gidiyor. Dünyanın düzeni ve intizamı, Allah’ın varlığına delil olduğu gibi dünyadaki anarşi ve terörün varlığı da başka hiçbir sebep olmasa bile ahiretin varlığının bir delilidir. Bu dünyada Allah’ın sonsuz kahrına layık olan insanlar var. Gelip masum insanların canına kastediyorlar. Allah’ın, o sonsuz güç sahibinin, güneşi her gün doğuran ve batıran gücün, odunlardan bizlere meyve veren gücün bu zulümlere seyirci kalacağını mı düşünüyorsunuz? Kalmayacak ve kalmayacağını da bize öğretiyor. Başta Kur’anı Kerim bütün semavi dinler ve başta Peygamberimiz ve bütün peygamberler ve onların yolunda gidenler, aklıselim sahibi doğru düşünen vicdanlı insanlar diyor ki, ‘Burası imtihan yeridir. Buradan sonra bir büyük mahkeme olacaktır. Vicdanımız da bunu söylüyor. Biz bu vesile ile vefat eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, buna vesile olanlara da Allah’ın sonsuz kahrını niyaz ediyoruz. Ve onlar buna layıktır. Onlar bunu hak etmiştir. Nasıl ki Allah’ın vadettiği sonsuz cennet haktır, o sonsuz kahrın tecelligahı olan cehennem de haktır. Bu terörü yapan ve yaptıran şeytanlara cehennem helal olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu millet yine eski önderliğini, liderliğini yapmak için emin adımlarla ilerlemektedir”

Tarihte bu millet büyük bir hakimiyet kurmuş, bu mazlum coğrafya ancak bu hakimiyet altında huzur bulmuş. Hakimiyetini kaybedince bu coğrafya da gün yüzü görmemiş. Eğer bu coğrafya gün yüzü görecekse, o da bu milletin o eski saffetine, eski şevketine ve istiklaliyetine kavuşmasıyla mümkün olacaktır. Bütün mazlum coğrafya bu millete bel bağlamış durumdadır. Millet olarak oyuna gelmememiz lâzım. Bu millet yine eski önderliğini, liderliğini yapmak için emin adımlarla ilerlemektedir. İşte buna engel olmak için katliam yapıp, terör estirip masumların canına kıyıyorlar. İnşallah bu milleti çok güzel günler bekliyor. Baharın gelmesine hiçbir şey engel olamaz. Şu an yaşananlar baharın gelişinin öncesindeki sıkıntılardır. Biz ölümü ebedi hayatın başlangıcı biliriz. Vefat eden kardeşlerimizi kazanmış addederiz. Çünkü onlar şehitlik mertebesine kavuşup Rabbimizin ebedi Rahmetine mazhar oldular. Bizler bunun intikamını Rabbimiz’e bırakıyoruz” dedi.
Konuşmasında Somali’den gelen öğrencilere de seslenen Rektör Uysal, “Somali’den, dünyanın dört bir yanından geldiniz. Kurulan tezgahları, kurulan tuzakları görüp onun için var gücünüzle çalışacaksınız. Küresel güçlere karşı, terör planlayıcılarına karşı intikamınızı ancak böyle alırsınız. Ve bizler bir ölür bin diriliriz” diye konuştu.
Uysal sözlerini; “İslam adına hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve Rabbimizin bizi muvaffak etmesi için güç ve kuvvet vermesini niyaz ediyoruz” diyerek bitirdi.

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