4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı

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Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 46 yaş öğrencilerinin gittiği Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Arcaklıoğlu, İlçe Müftülüğü'ne bağlı 46 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaretinde öğrencilerle sohbet edip bir süre vakit geçirdi. Öğrencilerin Kaymakam Arcaklıoğlu ile oyunlar oynaması sohbetleri ve sevgisi görülmeye değerdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Arcaklıoğlu, verilen eğitimin detayları hakkında Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu'dan bilgi aldı.

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