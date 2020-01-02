Kütahya’da bir yılda 354 ton tıbbi atık toplandı

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, Kütahya’da 12 sağlık kuruluşundan toplam 354 ton tıbbi atık toplandığını açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu değerle en fazla tıbbi atığın toplandığı 45. Ege Bölgesinde 7. il konumunda olduğunu belirterek, Kütahya’daki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarının, Türkiye’de toplanan tıbbi atık miktarının yüzde 0,4’ünü oluşturduğunu ifade etti.

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