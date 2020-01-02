Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü

DHA

KÜTAHYA'nın Şaphane ilçesinde, astım hastası Hasan Taşpınar (72), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'nın Şaphane ilçesinde, astım hastası Hasan Taşpınar (72), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Şaphane ilçesine 5 kilometre mesafedeki Karamanca köyünde yaşayan Hasan Taşpınar'ın evinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tek katlı ahşap evi sardı. Yangına Simav, Şaphane ve Pazarlar belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangın sırasında evde yalnız olan 3 çocuk babası Hasan Taşpınar'ın yanmış cesedi bulundu. Taşpınar'ın ailesinin, yangın esnasında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde olduğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KÜTAHYA

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şaphane'de yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Şaphane'de yangın: 1 ölü
Kütahya’da saniye saniye kaza anları
YEREL HABERLER Kütahya’da saniye saniye kaza anları
Kütahya’da bir yılda 354 ton tıbbi atık toplandı
YEREL HABERLER Kütahya’da bir yılda 354 ton tıbbi atık toplandı
Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere kaldı
YEREL HABERLER Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere ...
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara bırakma polikliniği açılıyor
YEREL HABERLER Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara ...
''Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir''
YEREL HABERLER ''Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını ...
4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere ...
DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı
YEREL HABERLER DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı
Şaphane'de aydınlatma çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de aydınlatma çalışmaları
Simav'da ev ve samanlık yangını
YEREL HABERLER Simav'da ev ve samanlık yangını
Germiyan Beyi Babuk Bey'in vasiyeti yerine getiriliyor Babuk Bey ruhuna bağışlamak üzere her 15 günde 1, ayda 2 olmak üzere 2 hatim indirilerek
YEREL HABERLER Germiyan Beyi Babuk Bey'in vasiyeti yerine ...
Kütahya’da yeni yılın ilk bebeği Yusuf bebek oldu
YEREL HABERLER Kütahya’da yeni yılın ilk bebeği Yusuf bebek oldu
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi
YEREL HABERLER Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi
Kütahya’da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele ...
Kütahya'da 2 termik santral mühürlendi
YEREL HABERLER Kütahya'da 2 termik santral mühürlendi
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.
YEREL HABERLER Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi. ...
Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden ...
Aç kalan domuzlar mahalleye indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuzlar mahalleye indi
TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya’da Orman Mühendisleri ile buluştu
YEREL HABERLER TMMOB Genel Başkanı Türkyılmaz, Kütahya’da Orman ...
Başkan Biçer’den yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den yılbaşı denetimi
DPÜ futbol takımı BAL yolunda
YEREL HABERLER DPÜ futbol takımı BAL yolunda
Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet ...
Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi
YEREL HABERLER Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X