Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü

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KÜTAHYA'nın Şaphane ilçesinde, astım hastası Hasan Taşpınar (72), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Şaphane ilçesine 5 kilometre mesafedeki Karamanca köyünde yaşayan Hasan Taşpınar'ın evinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tek katlı ahşap evi sardı. Yangına Simav, Şaphane ve Pazarlar belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangın sırasında evde yalnız olan 3 çocuk babası Hasan Taşpınar'ın yanmış cesedi bulundu. Taşpınar'ın ailesinin, yangın esnasında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde olduğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



KÜTAHYA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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