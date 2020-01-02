Şaphane'de yangın: 1 ölü

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Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyündeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Hasan Taşpınar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında evinden çıkamayan Hasan Taşpınar, feci şekilde can verdi.

Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.

KÜTAHYA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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