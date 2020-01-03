Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ilçe protokolü ziyaret etti.

Ziyarete Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay katıldı.

Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

KÜTAHYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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