Emetborspor'un Taekwondo başarısı

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Ankara İsmet İraz Taekwondo Spor Salonu'nda yapılan siyah kuşakdan terfi sınavından Emetborpsor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

Teknik Direktörümüz Efraim Kavgacı, yaptığı açıklamada, ''Emetborpsor Taekwondo ekibimizden Feyza İleri 2. pum, Eyüp Can Kurtoğlu, Hacer Tavacı, Tuğçe Naz Varol, Mete Atış, Zehranur Yüce, Zehranur Küpeli, Nazlı Kazanoğlu ve Tahsin duymaz 1. pum siyah kemer almaya hak kazandılar.Sporcularımıza ve ilçemizde spor faaliyetlerine destek veren tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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