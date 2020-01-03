Yeşilay Kütahya Şubesi'nden Müdür Başyiğit’e ziyaret

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ve Yeşilay temsilcileri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Müdür Başyiğit'in makamında gerçekleştirilen ziyarette 2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirmesinin yapıldığı, ayrıca 2020 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

KÜTAHYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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