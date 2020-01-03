Voleybolcu kızlardan 3 kupa

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Okul sporları voleybol Kütahya il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 2019 yılındaki spor başarılarının ardından 2020 yılına voleybolda kazanılan başarılarla başladıklarını ifade etti. Sapmaz, “Okul sporları genç ve yıldız kızlar Kütahya il şampiyonasında, Simav Osmanbey Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 1’inci, Simav Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı 2’inci, Simav Beyce Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 3’üncü oldular. Başarılı genç ve yıldız voleybolcularımızı, öğretmenlerini, okul yönetimlerini tebrik eder, sürdürülebilir spor başarıları dileriz” dedi.

KÜTAHYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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