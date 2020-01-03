Dikiş nakış kursiyerleri, kampanyaya destek için kitap okudu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dikiş, nakış kurlarının kursiyerlerin ilçede başaltılan okuma kampanyasına katılması takdirle karşılandı.

Emet Kaymakmlığının başlattığı "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç " projesi'ne destek için Halk Eğitimi Müdürlüğü Merkezi'nde devam eden dikiş nakış kurslarının kursiyerleri ve öğretmenleri Emet Gülten Dayıoğlu Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphaneye kayıtlarını yaptıran kursiyerler önce kütüphaneyi gezdiler sonra da "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç " projesi'ne destek için kitaplarını okudular.

Kursiyerler, yaptıkları açıklamda, ''Bizler Kaymakamlığımız ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğümüz sayesinde açılan kurslarda meslek öğreniyoruz. Bugün ilçemizin adının tüm Türkiye'ye duyulmasını sağlayan "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç " projesi'ne destek için bizde varız dedik. Hep birlikte kütüphanemizde kitap okuduk'' dediler.

KÜTAHYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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