K\u00fctahya n\u0131n Emet il\u00e7esinde diyaliz hastalar\u0131 i\u00e7in Dr.Faz\u0131l Do\u011fan Devlet Hastanesi nde cihaz say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve Palyatif servisinde 12 olan yatak say\u0131s\u0131n\u0131n 15 e \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Emet Dr.Faz\u0131l Do\u011fan Devlet Hastanesi Ba\u015fhekimi Rukiye Kara, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamda, Emet ve \u00e7evre il\u00e7elerimize hizmet eden hastanemizde, Hemodiyaliz servisinde hizmet vermekte olan 7+1 olan cihaz say\u0131m\u0131z ile 28 hastam\u0131za hizmet verilmekteydi. 2020 y\u0131l\u0131 itibariyle cihaz say\u0131m\u0131z 8+1 olmu\u015ftur ve hasta say\u0131m\u0131z 32 \u2018ye y\u00fckselmi\u015ftir. Ayr\u0131ca 2018 y\u0131l\u0131nda 8 yatak ile hizmete a\u00e7\u0131lan Palyatif Servisimiz, 2019 y\u0131l\u0131nda 12e \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. 2020 y\u0131l\u0131nda ise yatak say\u0131m\u0131z 15e \u00e7\u0131kar\u0131larak b\u00f6lge halk\u0131m\u0131z\u0131n hizmetine devam etmektedir. \u0130l\u00e7emize hay\u0131rl\u0131 olsun diye konu\u015ftu.