Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

İHA

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, KütahyaEskişehir karayolunda eylem yaptı. Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi.

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Kütahya'da kamyoncu esnafı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla, KütahyaEskişehir karayolunda eylem yaptı. Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi.
Kütahya Kamyoncular Garajı'nda buluşan onlarca kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncuların eylemi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Eylem sırasında trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyonları kaldırılmasını istedi.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un devreye girmesiyle eylemi sonlandıran kamyoncular, sorunlarının çözüme kavuşması için yetkililerin adım atmasını istedi.

KÜTAHYA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş ...
Kütahya'da 74 askerin rahatsızlanmasında yemekler `temiz´ çıktı
YEREL HABERLER Kütahya'da 74 askerin rahatsızlanmasında yemekler ...
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor
YEREL HABERLER Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını ...
Kütahya'da kamyoncular yol kapattı
YEREL HABERLER Kütahya'da kamyoncular yol kapattı
Kütahya'da asansör denetimlerini TMMOB Makine Mühendisleri Odası yapacak
YEREL HABERLER Kütahya'da asansör denetimlerini TMMOB Makine ...
Kütahya’da ortaokul ve lise kategorisinde ‘Tiyatral Etkinlik’ sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da ortaokul ve lise kategorisinde ‘Tiyatral ...
Dikiş nakış kursiyerleri, kampanyaya destek için kitap okudu
YEREL HABERLER Dikiş nakış kursiyerleri, kampanyaya destek için ...
İlkokulda ‘7 Bölgem Türkiye’m’ etkinliği
YEREL HABERLER İlkokulda ‘7 Bölgem Türkiye’m’ etkinliği
Voleybolcu kızlardan 3 kupa
YEREL HABERLER Voleybolcu kızlardan 3 kupa
Yeşilay Kütahya Şubesi'nden Müdür Başyiğit’e ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay Kütahya Şubesi'nden Müdür Başyiğit’e ziyaret
Emetborspor'un Taekwondo başarısı
YEREL HABERLER Emetborspor'un Taekwondo başarısı
Emet AK Parti'de geniş katılımlı toplantı
YEREL HABERLER Emet AK Parti'de geniş katılımlı toplantı
Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti
Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü
Şaphane'de yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Şaphane'de yangın: 1 ölü
Kütahya’da saniye saniye kaza anları
YEREL HABERLER Kütahya’da saniye saniye kaza anları
Kütahya’da bir yılda 354 ton tıbbi atık toplandı
YEREL HABERLER Kütahya’da bir yılda 354 ton tıbbi atık toplandı
Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere kaldı
YEREL HABERLER Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere ...
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara bırakma polikliniği açılıyor
YEREL HABERLER Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara ...
''Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir''
YEREL HABERLER ''Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını ...
4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere ...
DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı
YEREL HABERLER DPÜ Somali’deki acıya sessiz kalmadı
Şaphane'de aydınlatma çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de aydınlatma çalışmaları
Simav'da ev ve samanlık yangını
YEREL HABERLER Simav'da ev ve samanlık yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X