174 öğrenciye bot

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Kütahya'nın Emet ilçesinde müftülük tarafından 174 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Emet Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olandır" hadisi mucibince İlçe Müftülüğümüzce geleneksel hale getirilen çalışmayla bu yılda ilçemiz okullarında öğretmenleri tarafından tesbit edilen 174 öğrencimize kışlık bot hediye edilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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