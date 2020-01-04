Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hayvan pazarı yapılması için alt yapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamda, ''Bölgemizde hayvancılık oldukça yaygın şekilde yapılıyor. Halkımızdan yoğun şekilde hayvan pazarı yapılması talebi var. Halkımızın bu isteğine duyarsız kalmamız imkansızdır. Belediye olarak hemen ilçemizde tespit ettiğimiz bölgede alt yapı çalışmalarına başladık. Bölge ekonomisine, köylerimizdeki besicilerimize büyük ekonomik katkı sağlayacağına inandığımız hayvan pazarını kısa zamanda ilçemize kazandırcağız. Biz yola çıkarken Altıntaş Kütahya'nın parlayan yıldızı olacaktır demiştik. İnşallah ben iddaa ediyorum, Altıntaş Ege'nin parlayan yıldızı olacak. Zafer Organize Sanayi, Hayvan pazarı ve daha birçok proje ile vatandaşlarımızın rahatı için çalışıyoruz. Bu anlamda Sayın Valimiz başta olmak üzere, ilçe Kaymakamımız ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Devlet, yerel ve genel olarak dirsek temasında çalışıyoruz. Kendi çıkarımız için hiçbir işimiz olmaz. Tüm derdimiz Altıntaş ilçemizdir'' diye konuştu.

KÜTAHYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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