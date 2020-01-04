Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi’nde görevli Gediz Belediyesi personeline, Kütahya İlk Yardım Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

İlk Yardım Eğitimi ile ilgili olarak konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kütahya İlk Yardım Merkezi Eğitmenleri Dilek Bozçal ve Hüdai Yayla tarafından Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi’nde görevli personelimize eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan personellerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınava girerek sertifika almaya hak kazandılar” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

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