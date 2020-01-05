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Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

İHA

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanlar köyünde açılan Tahrirci / Çinici kursunu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Hasanlar Köyündeki kadın kursiyer gurubunun kendilerini mahcup etmedikleri ifade etti.

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanlar köyünde açılan Tahrirci / Çinici kursunu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Hasanlar Köyündeki kadın kursiyer gurubunun kendilerini mahcup etmedikleri ifade etti.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Hasanlar Köyünde açılan çini kursununu ziyaret ederek kursiyerlerle üretim ve pazarlama ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, “Hasanlar Köyünde ki kadın kursiyer gurubun bu işin üstesinde rahatlıkla gelebileceğini kursun başında ifade etmiştim. Bu gün itibariyle bizleri mahcup etmedikleri için mutluluğumuz bir kat daha artmıştır. Bununda ötesinde, sizlerin bu kurs sayesinde ev ekonominize katkıda bulunacak olmanız bizleri asıl memnun eden husustur. Sadece bu kurs sayesinde birkaç ay içerisinde asgari ücret kadar gelir elde edecek olmanız Hisarcık İlçemiz özelinde büyük önem arz etmektedir. Beklentimiz Hasanlar Köyü’nün bu konuda diğer köylere örnek olması ve söz konusu iş kolundan daha fazla gelir elde edilmesidir” dedi.
Karadağ konuşmasının sonunda, kursun açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve her konuda destek sağlayan Hisarcık Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

KÜTAHYA

05 Ocak 2020 Pazar

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