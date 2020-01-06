Ortaokul öğrencilerinden dünyaya gönül köprüsü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokul öğrencilerinin Avrupa Birliği (Erasmus) Projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Proje kapsamında yeni bilgiler edinmek ve farklı kültürleri tanımak için Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Recep Aksu ve Harun Ababa eşliğinde Macaristan ve Polanya'ya ziyaret gerçekleştirmişlerdi.

Aralarındaki bağı yıldır koparmayan öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında diğer ortak ülkeler (İtalya, Macaristan, Polonya ve Sicilya) öğrenci ve öğretmenleri ile video konferans yoluyla görüntülü görüşmelerini gerçekleştirdiler.

Çavdarhisar Ortaokulu idaresinden yapılan açıklamada, ''Polonya, Macaristan ve İtalya'dan ortaklarımızla birlikte uygulamaya devam ettiğimiz Erasmus+ projemizde geleneksel olarak yaptığımız Video Konferans etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Üçüncü ve son yılı olan projemizde , okulumuz öğrencileri ve ortak ülkelerdeki öğrenciler gerçekleştirdiğimiz Video Konferans etkinliği ile şarkılar söyleyerek birbirlerinin yeni yıllarını kutladılar. Proje çalışmalarına devam eden öğrenciler arasındaki bağları canlı tutmak için yapılan etkinlikte öğrenciler ortak ülkelerde bulunan arkadaşlarını görme ve hasret giderme şansı buldu'' denildi.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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