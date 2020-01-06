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Lise öğrencileri ODTÜ yolunda

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencileri için Kaymakamlık tarafından (ODTÜ) Ortadoğu Teknik Üniversitesi gezisi düzenleneceği bildirildi.

Lise öğrencileri ODTÜ yolunda

Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencileri için Kaymakamlık tarafından (ODTÜ) Ortadoğu Teknik Üniversitesi gezisi düzenleneceği bildirildi.
Emet ilçesinde üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında pek çok çalışmaya imza atan İlçe Kaymakamlığı, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf ve mezun öğrencilerini Ankara'ya geziye gönderiyor. Yalova'da yapılan 4 günlük ders çalışma kampından sonra yoğun tempoda devam eden sınavlara hazırlık çalışmalarına 2 günlük Ankara gezisi ile öğrencilerin motivasyonunun artırılmasının planlandığı açıklandı.
7 8 Ocak tarihlerinde İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Etibor Müdürlüğü destekleri ile 70 öğrencinin katılması planlanan gezide ODTÜ, Anıtkabir, Eski Meclis ve Tacettin Dergahı ziyaretleri yapılacağı bildirildi.

KÜTAHYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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