Başkan Doğan: ''Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Doğan: ''Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

İHA

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Doğan: ''Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Göreve seçildikten sonra halkımızın güvenine layık olmak, ve memleketimize hizmet etmek adına hemen çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Doğan, ''Öncelikle belediyemizin ekonomik, idari yönetim, makine ve hizmet araçları, kurumsallaşma adına yapılan çalışmalar gibi geniş bir analiz ve raporlaştırılma sürecini gerçekleştirdik. Belediye Başkanlığı görevini, başta SGK ve maliye olmak üzere yapılandırmalar ile 21,5 milyon borç devraldık. 2020 bütçemiz ise 22 milyon TL’dir. Emet belediyemiz 23 memur, 33 kadrolu ve 69 taşerondan kadroya geçen işçilerimiz ve 4 sözleşmeli olmak üzere toplamda 129 personel ile hizmet vermektedir.Göreve geldiğimiz günden itibaren de 4.9 Milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik. Mali kaynaklarımızı artırma, projelerimize finans kaynakları bulmak adına, Ankara başta olmak üzere ilgili bakanlık ve genel müdürlükler düzeyinde yoğun bir çalışma sürdürdükmekteyiz “dedi.

''Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk''
Başkan Doğan, ''Göreve başlar başlamaz Türkiye Belediyeler Birliği'nden alınan sıfır hibe kamyonu halkın hizmetine sunduk. Osmanlı ve Kaynarca hamamlarında bakım ve restorasyon çalışmaları yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir çalışmasını tamamlama,Temizlik seferberliği ile KÜKAP anlaşma feshi sonrası ekip ve ekipman tamamlama çalışmaları yürütük. Ayrıca istimlak edilen Çalcağıl mezarlığı ilçeye nakli, Yörükler çiftliğinde yaklaşık 7 kilometre yol çalışmasını tamamladıklarını tamamladık" diye konuştu.

''Her çocuk bir fidan projesini başlatıyoruz''

Sosyal projeler kapsamında eren aşı hizmeti, esnaf ve hastane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, “Her çocuk bir fidan” projeleri ile ilçemizde yeni doğan her çocuk için Kocakıran mevkiine isimlerine fidan dikeceğiz
İlçede kaçak nüfusu önleme ve yerel yönetimini hem maddi hem manevi yönden elini güçlendirme adına ikametgah seferberliği başlattık. İlçemizde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli organizasyonlarla 350 öğrencinin ikametgahlarını ilçemize aldırdık. Emet yapacağımız çalışmalarla, meydanları ve yeni projelerle çok daha güzel günlere doğru ilerleyecektir.Emet belediyesi olarak önceliği 1959 yılından bu yana değişime gitmeyen Emet alt yapını modernizasyonuna verdiklerini belirten başkan Doğan, ''Emet içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur kanalları projeleri tamamlanarak bakanlık onayları alındı. Emet göleti su tutma aşamasında olup su analizleri hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Emet göletine yapılacak arıtma tesisi ve ilçemize nakli içinse çalışmalarda son virajdayız. Bu çalışmalarda tamamlanınca hepsi birlikte ihale edilecek. 72 milyon TL’ye mal olacak bu yatırımların yarısı iller bankamızca hibe edilirken, diğer yarısını borçlanarak tamamlayacağız. Bu alanda mali kaynak temini konularında da son aşamaya gelindi. Gerekli kaynak sağlanıyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Kütahya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Lise öğrencileri ODTÜ yolunda
YEREL HABERLER Lise öğrencileri ODTÜ yolunda
Dumlupınar protokolü Bölge Müdürü Karaçam'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Dumlupınar protokolü Bölge Müdürü Karaçam'ı ziyaret ...
Ortaokul öğrencilerinden dünyaya gönül köprüsü
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden dünyaya gönül köprüsü
DPÜ ile Kütahya Belediyesi arasında eğitim iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile Kütahya Belediyesi arasında eğitim iş birliği ...
DPÜ ‘Baba Parası’ filminin başrol oyuncularını ağırladı
YEREL HABERLER DPÜ ‘Baba Parası’ filminin başrol oyuncularını ...
Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup ...
Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi ...
'Baba parası' filminin Kütahya galası
YEREL HABERLER 'Baba parası' filminin Kütahya galası
Kütahya'da 89 yaşındaki hasta kanseri yendi
YEREL HABERLER Kütahya'da 89 yaşındaki hasta kanseri yendi
Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim
YEREL HABERLER Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim
Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
Başarılı kursiyerlere belge
YEREL HABERLER Başarılı kursiyerlere belge
Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi
YEREL HABERLER Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi
Bu da sucuk yapım eğitimi
YEREL HABERLER Bu da sucuk yapım eğitimi
Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları
174 öğrenciye bot
YEREL HABERLER 174 öğrenciye bot

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X