Başkan Doğan: ''Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Göreve seçildikten sonra halkımızın güvenine layık olmak, ve memleketimize hizmet etmek adına hemen çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Doğan, ''Öncelikle belediyemizin ekonomik, idari yönetim, makine ve hizmet araçları, kurumsallaşma adına yapılan çalışmalar gibi geniş bir analiz ve raporlaştırılma sürecini gerçekleştirdik. Belediye Başkanlığı görevini, başta SGK ve maliye olmak üzere yapılandırmalar ile 21,5 milyon borç devraldık. 2020 bütçemiz ise 22 milyon TL’dir. Emet belediyemiz 23 memur, 33 kadrolu ve 69 taşerondan kadroya geçen işçilerimiz ve 4 sözleşmeli olmak üzere toplamda 129 personel ile hizmet vermektedir.Göreve geldiğimiz günden itibaren de 4.9 Milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik. Mali kaynaklarımızı artırma, projelerimize finans kaynakları bulmak adına, Ankara başta olmak üzere ilgili bakanlık ve genel müdürlükler düzeyinde yoğun bir çalışma sürdürdükmekteyiz “dedi.



''Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk''

Başkan Doğan, ''Göreve başlar başlamaz Türkiye Belediyeler Birliği'nden alınan sıfır hibe kamyonu halkın hizmetine sunduk. Osmanlı ve Kaynarca hamamlarında bakım ve restorasyon çalışmaları yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir çalışmasını tamamlama,Temizlik seferberliği ile KÜKAP anlaşma feshi sonrası ekip ve ekipman tamamlama çalışmaları yürütük. Ayrıca istimlak edilen Çalcağıl mezarlığı ilçeye nakli, Yörükler çiftliğinde yaklaşık 7 kilometre yol çalışmasını tamamladıklarını tamamladık" diye konuştu.



''Her çocuk bir fidan projesini başlatıyoruz''



Sosyal projeler kapsamında eren aşı hizmeti, esnaf ve hastane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, “Her çocuk bir fidan” projeleri ile ilçemizde yeni doğan her çocuk için Kocakıran mevkiine isimlerine fidan dikeceğiz

İlçede kaçak nüfusu önleme ve yerel yönetimini hem maddi hem manevi yönden elini güçlendirme adına ikametgah seferberliği başlattık. İlçemizde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli organizasyonlarla 350 öğrencinin ikametgahlarını ilçemize aldırdık. Emet yapacağımız çalışmalarla, meydanları ve yeni projelerle çok daha güzel günlere doğru ilerleyecektir.Emet belediyesi olarak önceliği 1959 yılından bu yana değişime gitmeyen Emet alt yapını modernizasyonuna verdiklerini belirten başkan Doğan, ''Emet içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur kanalları projeleri tamamlanarak bakanlık onayları alındı. Emet göleti su tutma aşamasında olup su analizleri hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Emet göletine yapılacak arıtma tesisi ve ilçemize nakli içinse çalışmalarda son virajdayız. Bu çalışmalarda tamamlanınca hepsi birlikte ihale edilecek. 72 milyon TL’ye mal olacak bu yatırımların yarısı iller bankamızca hibe edilirken, diğer yarısını borçlanarak tamamlayacağız. Bu alanda mali kaynak temini konularında da son aşamaya gelindi. Gerekli kaynak sağlanıyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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